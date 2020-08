Kreative Kreationen sollen Betrieb aus der Krise helfen

'COVID Curry' soll Kunden in Indien zurück in Restaurant locken

Jodhpur (AFP) - Ein Gastronom in Indien will durch die Corona-Pandemie abgeschreckte Kunden mit einem besonders gesunden "COVID Curry" wieder in sein Restaurant locken. Neben dem Curry-Gericht bietet er Fladen in Maskenform an sowie Gemüsebällchen mit Zacken, die an die keulenartigen Fortsätze des Virus erinnern. Trotz gelockerter Ausgangsbeschränkungen zögerten die Menschen noch immer, auswärts essen zu gehen, sagte der Besitzer des vegetarischen Restaurants im westindischen Jodhpur, Yash Solanki, der Nachrichtenagentur AFP.

Covid-Curry und Fladenbrot in Maskenform © AFP

Insbesondere werbe er für die heilenden Kräuter und Gewürze im "COVID Curry", die gut für die allgemeine Gesundheit seien, sagte Solanki. Er hoffe, so seinen Betrieb retten zu können.

Indien hat bisher 1,8 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus und mehr als 38.000 Todesfälle verzeichnet. Damit liegt der Subkontinent hinter Brasilien und den USA auf Platz drei der am schlimmsten betroffenen Länder.