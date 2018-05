Japanischer Regisseur: "Ich kenne bisher nur Tokio"

Cannes-Sieger Kore-Eda freut sich auf ersten Dreh in Frankreich

Tokio (AFP) - Er hat mit seinem Film "Shoplifters" die Goldene Palme in Cannes gewonnen - nun freut sich der japanische Regisseur Hirokazu Kore-Eda auf seinen ersten Dreh in Frankreich. Der Filmemacher sagte am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP, er werde in diesem Jahr mit den Dreharbeiten beginnen und stehe bereits mit französischen Schauspielerinnen in Kontakt.

Cannes-Sieger Kore-Eda freut sich auf Dreh in Frankreich © AFP

Französische Produktionsgesellschaften hatten zuvor mitgeteilt, in dem Film solle Schauspielstar Catherine Deneuve die Hauptrolle spielen, Juliette Binoche sei für die Rolle ihrer Tochter vorgesehen. Kore-Eda sagte dazu, Details werde er erst später bekannt geben.

Als Drehort ist nach seinen Worten Paris vorgesehen. "Ich freue mich sehr darauf, dort auf Erkundungstour zu gehen", sagte der Regisseur. "Bisher kenne ich eigentlich nur Tokio". Deshalb sei es für ihn "eine große Herausforderung, mit ausländischen Schauspielern zu drehen".

Kore-Eda hatte für seinen Familienfilm "Shoplifters" am 19. Mai den Hauptpreis beim Filmfestival in Cannes erhalten. Er erzählt darin von einer Ganovenfamilie, die ein Straßenkind bei sich aufnimmt.