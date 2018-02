79-Jährige will sich aber nicht aufs Altenteil zurückziehen

Carolina Herrera gibt Job als Chefdesignerin ab

New York (AFP) - Die Modeschöpferin Carolina Herrera gibt ihren Job als Chefdesignerin der nach ihr benannten Marke ab. Zu ihrem Nachfolger als Kreativdirektor habe sie den 31-jährigen Wes Gordon ernannt, sagte die 79-Jährige am Freitag während der New York Fashion Week. Die Vorführung ihrer Herbst- und Winterkollektion am Montag im New Yorker Museum of Modern Art soll ihr letzter Auftritt als Chefdesignerin sein.

Carolina Herrera gibt ihren Job als Chefdesignerin ab © AFP

Die gebürtige Venezolanerin will sich aber keineswegs in den Ruhestand verabschieden. Sie werde als Botschafterin des von ihr vor 37 Jahren gegründeten Unternehmens in der Welt unterwegs sein, kündigte sie in der "New York Times" an. Herreras Marke verknüpft klassische Eleganz mit modernen Elementen. Der Umsatz soll bei 1,4 Milliarden Dollar (1,14 Milliarden Euro) jährlich liegen.

Herrera ist einer der großen Stars der US-Modewelt. First Ladys von Jacqueline Kennedy Onassis über Michelle Obama bis hin zu Melania Trump haben sich in ihre Roben gekleidet, aber auch Hollywoodstars wie Renée Zellweger.