"Pate" von Macau machte chinesische Sonderverwaltungszone zu Glücksspielparadies

Casino-König Stanley Ho stirbt mit 98 Jahren

Hongkong (AFP) - Der Glücksspielmilliardär Stanley Ho ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Seine Tochter Pansy Ho sagte am Dienstag vor Journalisten, ihr Vater sei "friedlich" in einem Hongkonger Sanatorium und Krankenhaus gestorben. Der aus Hongkong stammende Ho war maßgeblich daran beteiligt, aus der ehemaligen portugiesischen Kolonie und heutigen Sonderverwaltungszone Macau an der Südküste Chinas das größte Glücksspielparadies der Welt zu machen.

Stanley Ho wurde 98 Jahre alt © AFP

Ho ist daher bekannt als der "Pate von Macau". Hos Casino- und Hotel-Imperium ist weiterhin einer der wichtigsten wirtschaftlichen Akteure in der Stadt. Ho selbst ging 2018 in den Ruhestand.

Chinas Staatsfernsehen würdigte den Verstorbenen als "patriotischen Unternehmer". Der ehemalige Turniertänzer und Playboy hatte mindestens 17 Kinder mit vier Frauen. Daher hatten Boulevardmedien schon vor Hos Tod spekuliert, wie sein enormes Erbe dereinst aufgeteilt würde.

Macau ist der einzige Ort in China, in dem Glücksspiele erlaubt sind. Dort wird mehr Geld mit Glücksspiel umgesetzt als in Las Vegas.