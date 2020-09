"Love Islands"-Moderatorin Jana Ina Zarrella positiv getestet

Cathy Hummels übernimmt wegen Corona-Falls Moderation von Flirtshow

München (AFP) - Cathy Hummels übernimmt wegen Corona vorläufig die Moderation der Flirtshow "Love Islands" auf RTLZWEI. Die bisherige Moderatorin Jana Ina Zarrella wurde nach der Rückkehr von den Dreharbeiten für die erste Folge auf Mallorca in Deutschland positiv auf Covid-19 getestet, wie der Sender am Dienstag in München mitteilte. Hummels, die auf der spanischen Insel bereits für eine andere Sendung von RTLZWEI dreht, springe bis auf weiteres ein.

Cathy Hummels © AFP

Mitarbeiter, die in engerem Kontakt mit Zarrella standen, wurden den Angaben zufolge bereits getestet und sind bis zum Vorliegen der Ergebnisse isoliert. Der Sender verwies zudem auf das umfassende Hygiene- und Sicherheitskonzept für die Kandidaten der Sendung und der Mitarbeiter vor Ort, das in Abstimmung mit den deutschen und spanischen Behörden erarbeitet worden sei.