César-Filmpreise werden im Zeichen von #MeToo verliehen

Paris (AFP) - Ein Aids-Drama und eine Tragikomödie über Kriegsversehrte sind die Favoriten für die César-Filmpreise, die am Freitag in Paris verliehen werden (21.00 Uhr). Mit jeweils 13 Nominierungen gehen die Filme "120 battements par minute" (120 Schläge pro Minute) und "Au revoir là-haut" (Auf Wiedersehen da oben) ins Rennen. Sie erzählen vom Kampf französischer Aktivisten gegen Aids in den 90er Jahren sowie von Veteranen des Ersten Weltkriegs, die mit Heldendenkmälern zu Geld kommen wollen.

#metoo und #balancetonporc (Verpfeif' das Schwein) © AFP

Als Zeichen gegen Gewalt an Frauen wollen zahlreiche Vertreter der französischen Filmbranche bei der Zeremonie weiße Schleifen tragen. Eine Gruppe von Schauspielerinnen und Künstlerinnen hatte kurz vor der César-Verleihung einen Fonds ins Leben gerufen, der Opfer sexueller Gewalt unterstützen soll.