Chance the Rapper und Common treten bei Top-Spiel der US-Basketball-Liga NBA auf

Los Angeles (AFP) - Grammy-Gewinner Chance the Rapper und sein Kollege Common treten bei dem Großereignis der US-Basketball-Liga NBA, dem All-Star Game mit den besten Spielern der Liga, auf. Wie die NBA am Donnerstag weiter mitteilte, findet das Match am 16. Februar in Chicago statt - der Metropole, aus der die beiden Musiker stammen. Es wird in alle Welt übertragen.

Der dreifache Grammy-Gewinner Chance the Rapper will den Angaben zufolge in der Halbzeitpause mit einigen seiner Hits auftreten. Für Fans ist das eine seltene Gelegenheit, ihn live zu sehen. Denn der 26-jährige Rapper hatte diese Woche seine US-Tournee mit der Begründung abgesagt, er wolle mehr Zeit für seine Familie und die Arbeit an neuen Songs haben.