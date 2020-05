Polizei drängte Kunden mit Schlagstöcken zurück

Chaos vor Alkoholgeschäften in Indien nach Lockerung von Corona-Ausgangssperre

Neu Delhi (AFP) - Nach der Lockerung der Corona-Ausgangssperre ist es vor Alkoholgeschäften in Indien zu chaotischen Situationen gekommen: Polizisten drängten am Montag Menschen mit Schlagstöcken vor den Läden zurück, die zum ersten Mal seit 40 Tagen wieder öffnen durften. "Einer der Läden hatte am Morgen geöffnet, aber es kam zu Zusammenstößen, als sich eine große Menschenmenge versammelte", sagte ein Polizeibeamter in Ghaziabad im Bundesstaat Uttar Pradesh.

Schlangen vor einem Alkoholgeschäft © AFP

Die Polizei schloss die Geschäfte in dem Bundesstaat kurz nach der Öffnung wegen der Bildung langer Schlangen wieder. Mit Kreidekreisen hatten sie versucht, die Menschen dazu zu bewegen, die Abstandsregelungen einzuhalten - ohne Erfolg. Doch hunderte Männer mit Gesichtsmasken trieben sich weiterhin in den Straßen herum - in der Hoffnung, die Läden würden nochmals aufgemacht werden.

"Es ist ja nicht so, dass ich zu Hause etwas zu tun hätte", sagte der 30-jährige Deepak Kumar, als er geduldig gegenüber eines Alkoholgeschäfts in der Hauptstadt Neu Delhi wartete. Der 25-jährige Sagar hatte mehr Glück: "Am Morgen waren etwa 20 bis 25 Leute da und der Laden war etwa zwei Stunden lang geöffnet", berichtete er.

"Wir leben seit über einem Monat in Einsamkeit", sagte Asit Banerjee, der in Kolkata Schlange stand. "Alkohol wird uns neuen Schwung geben, während der Pandemie die soziale Distanz aufrechtzuerhalten", erklärte der 55-Jährige. Neben den Alkoholläden durften am Montag auch Büros mit verringerter Angestelltenzahl sowie einige andere Läden unter strengen Auflagen wieder eröffnen.

Ende März hatte die indische Regierung eine strikte Ausgangssperre über das Land mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern verhängt. Insbesondere Wanderarbeiter sind von den landesweiten Ausgangsbeschränkungen und Abriegelungen ganzer Städten betroffen. Millionen Arbeiter sitzen nun fest und haben weder Arbeit noch genug zu Essen. In Indien gibt es offiziellen Angaben zufolge rund 42.500 Infizierte, 1400 Menschen starben.