94-jähriger Chanson-Altmeister leidet an Folgen eines Sturzes

Charles Aznavour sagt Konzerte in Regensburg und Köln ab

Paris (AFP) - Chanson-Altmeister Charles Aznavour hat zwei Konzerte seiner aktuellen Tournee in Deutschland abgesagt. Das Management des 94-Jährigen teilte am Montag in Paris mit, der für den 21. Juli geplante Auftritt in Regensburg sowie ein Konzert am 4. August in Köln fänden nicht statt. Der Sänger leidet demnach weiter an den Folgen eines Oberarmbruchs, den er sich bei einem Sturz zugezogen hatte.

Charles Aznavour (94) sagt nach Sturz Konzerte ab © AFP

Auch Auftritte in London und Marbella sowie in Pula in Kroatien entfallen deshalb. Erst im September habe Aznavour wieder Konzerte geplant, hieß es. Der Sänger mit armenischen Wurzeln wurde mit Liedern wie "La Bohème" und "Emmenez-moi" berühmt. Als Schauspieler wirkte er in zahlreichen Filmen mit, darunter auch "Die Blechtrommel" von Volker Schlöndorff von 1979.