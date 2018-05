94-jähriger Chanson-Sänger muss an Geburtstag Armbinde tragen

Charles Aznavour sagt nach Sturz Konzerte ab

Paris (AFP) - Trauriger Geburtstag für Charles Aznavour: Der französische Chanson-Altmeister muss nach einem Sturz mehrere Konzerte seiner aktuellen Tournee absagen, wie seine Agentur an seinem 94. Geburtstag am Dienstag mitteilte. Seine Ärzte rieten dem Sänger demnach, wegen eines Oberarmbruchs auf drei Auftritte im Juni zu verzichten.

Charles Aznavour (94) sagt nach Sturz Konzerte ab © AFP

Aznavours Genesung dauere nach dem Sturz am 12. Mai länger als gedacht, erklärte die Agentur. Sein linker Arm sei mit einer Binde ruhiggestellt. Die Konzerte fallen in Monaco, Frankreich und Italien aus. Ab dem 30. Juni soll Aznavour dann in der Londoner Royal Albert Hall wieder auf der Bühne stehen. Im Rahmen seiner Tournee ist auch ein Auftritt in Deutschland geplant: am 4. August in Köln.

Der Sänger mit armenischen Wurzeln wurde mit Liedern wie "La Bohème" und "Emmenez-moi" berühmt. Als Schauspieler wirkte er in zahlreichen Filmen mit, darunter auch "Die Blechtrommel" von Volker Schlöndorff von 1979.