Verband sieht sich bei Brauereien vorne in der EU - Deutschland nur auf Platz zwei

"Cheers - Santé": Frankreichs Bierbrauer stoßen auf Brexit an

Paris (AFP) - Von wegen Katerstimmung: Frankreichs Bierbrauer feiern den Brexit. Mit dem Austritt Großbritanniens habe Frankreich nun erstmals wieder die meisten Brauereien in der Europäischen Union, erklärte der Verband Brasseurs de France am Freitagabend. Frankreich zähle "fast 2000" Brauereien, die rund 6000 verschiedene Biersorten herstellten, betonte der Verband. In Großbritannien seien es rund 2100 gewesen, aber die zählten nun nicht mehr.

Goodbye Pubs: Frankreichs Bierbrauer feiern den Brexit © AFP

Deutschland komme nach dem Brexit mit rund 1500 Brauereien nur auf Platz zwei, betonte der französische Brau-Präsident Maxime Costilhes. Allerdings räumte er ein, dass die Bundesrepublik immer noch mit Abstand "die größten Brauereien mit der höchsten Bierproduktion" in der EU hat.

Abgesehen von der größten französischen Brauerei Kronenbourg im Elsass gibt es laut dem Verband vorwiegend kleine Hersteller, die noch nicht einmal 300 Hektoliter Bier pro Jahr herstellen. Das EU-Statistikamt Eurostat bestätigt dies: Danach kamen zuletzt rund 20 Prozent des in Europa produzierten Bieres aus Deutschland, nur rund fünf Prozent aus Frankreich.