Berühmter Autor lebte nach langjährigem Exil in Spanien

Chilenischer Schriftsteller Sepúlveda an Coronavirus gestorben

Madrid (AFP) - Der berühmte chilenische Schriftsteller Luis Sepúlveda ist tot: Der 70-Jährige sei in Spanien an den Folgen seiner Coronavirus-Infektion gestorben, wie sein Verlag Tusquets am Donnerstag mitteilte. Sepúlveda wurde durch Romane wie "Tagebuch eines sentimentalen Killers" oder Kinderbücher wie "Wie Kater Zorbas der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte" international bekannt. Aus seiner Heimat Chile hatte er wegen seines Widerstandes gegen die Diktatur von Augusto Pinochet flüchten müssen.

Sepúlveda auf der Pariser Buchmesse im März 2010 © AFP

Sepúlveda lebte lange Jahre im Exil, vor allem auch in Deutschland. Später zog er nach Spanien, wo er mit seiner Familie lebte. Der Bestseller-Autor starb nun nach Angaben seines Verlags in Oviedo in Nordspanien. Vor rund sechs Wochen war der preisgekrönte Schriftsteller positiv auf das Coronavirus getestet worden.