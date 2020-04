Schweigeminuten und Flaggen auf Halbmast

China gedenkt der Corona-Opfer mit nationalem Trauertag

Peking (AFP) - Mit einem landesweiten Trauertag gedenkt China am Samstag der Opfer der Corona-Pandemie. Ab 10.00 Uhr morgens sollen alle Menschen drei Schweigeminuten einhalten, Autos, Züge und Schiffe sollen hupen und Sirenen heulen, wie der Staatsrat am Freitag ankündigte. Landesweit werden die Flaggen auf Halbmast gesetzt.

Straßensperre in Wuhan © AFP

Ende Dezember waren in der zentralchinesischen Provinz Hubei mit der Hauptstadt Wuhan erstmals Fälle einer neuartigen Lungenkrankheit gemeldet worden, die inzwischen als Covid-19 bekannt ist. Allein in China starben seither nach offiziellen Zahlen mehr als 3200 Menschen an dem neuartigen Coronavirus.

China ging mit drakonischen Quarantänemaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus vor. Inzwischen werden von China nur noch geringe Zahlen von Neu-Infektionen gemeldet, doch besteht die Angst vor einer zweiten Welle.

Am Donnerstag hatte die Regierung 14 Menschen zu "Märtyrern" im Kampf gegen das Coronavirus ausgerufen. Unter ihnen ist auch der Arzt Li Wenliang. Li hatte als einer der ersten vor dem neuartigen Coronavirus gewarnt, nachdem er bei seinen Patienten Symptome festgestellt hatte, die denen des Sars-Erregers ähnelten. Von den Behörden war er wegen seiner Warnungen zunächst gegängelt worden. Im Februar starb der junge Arzt an den Folgen des Coronavirus.