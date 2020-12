Sonde soll Gesteinsproben vom Mond zur Erde bringen

China gelingt erstmals Andocken von Mondsonde an Mutterschiff

Shanghai (AFP) - Einer chinesischen Mondsonde mit Gesteinsproben ist erstmals das Andocken an ihr Mutterschiff gelungen. Es handele sich um Chinas erstes "Rendezvous und Andocken in der Mondumlaufbahn" an ein Raumschiff, teilte die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA laut der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua mit. China will die ersten Mondgesteinsproben seit 40 Jahren zur Erde bringen.

Die Sonde sammelte Gesteinsproben auf der Mondoberfläche © AFP

Die Sonde war am Donnerstag von der Mondoberfläche abgehoben. Laut der Chinesischen Raumfahrtbehörde wurde vor dem Start eine chinesische Flagge auf dem Mond gehisst. Das gesamte Manöver war Teil der ehrgeizigen Mission Chang'e-5, benannt nach einer mythischen chinesischen Mondgöttin.

In einer Kapsel sollen die Proben Anfang Dezember in der nordchinesischen Region Innere Mongolei wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Sollte die Mission gelingen, wäre China das dritte Land nach den USA und der Sowjetunion, das Boden- und Gesteinsproben vom Mond zur Erde bringt. Wissenschaftler erhoffen sich von den Proben weitere Erkenntnisse über den Ursprung des Mondes, seine Entstehung und die vulkanische Aktivität auf seiner Oberfläche.