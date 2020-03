Zwölf weitere Fälle eingeschleppt

China meldet nur eine neue Corona-Infektion im Inland

Peking (AFP) - China hat am Mittwoch lediglich eine neue Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Den zweiten Tag in Folge habe es nur eine neue Übertragung in der zentralen Stadt Wuhan gegeben, erklärte die Nationale Gesundheitskommission. Hinzu kämen zwölf neue Fälle, in denen das Coronavirus aus dem Ausland nach China eingeschleppt worden sei. Damit stieg die Zahl der eingeschleppten Infektionen auf 155.

Bahnreisende zwischen den Provinzen Hubei und Jiangxi © AFP

In der Provinz Hubei mit der Hauptstadt Wuhan hatte das Virus seinen Ursprung genommen. Seit einer Woche liegen die Zahlen der neuen Infektionen dort nur noch im einstelligen Bereich. Anfang Februar waren dort noch täglich tausende neue Fälle gemeldet worden.

Die 11-Millionen-Einwohner-Stadt Wuhan und die Provinz Hubei waren im Januar unter strenge Quarantäne gestellt worden. Mit dem Rückgang der Coronavirus-Infektionen wurden die Maßnahmen in einigen Regionen der Provinz inzwischen wieder gelockert. Einige kleinere Städte erlauben es gesunden Menschen jetzt, die Provinz zu verlassen um an ihre Arbeitsplätze in anderen Städten zurückzukehren.

Wachsende Sorge bereitet den chinesischen Behörden dagegen das Einschleppen neuer Coronavirus-Infektionen aus dem Ausland. Zehn Städte und Provinzen ordneten inzwischen Zwangsquarantäne für alle aus dem Ausland Einreisenden an.