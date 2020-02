Antikörper sollen bei Behandlung Schwerkranker helfen

China ruft von Covid-19 geheilte Patienten zu Blutplasma-Spenden auf

Peking (AFP) - Die chinesischen Gesundheitsbehörden haben Patienten, die am neuartigen Coronavirus erkrankt waren und inzwischen gesundet sind, zu Blutplasma-Spenden für die Behandlung anderer Erkrankter aufgerufen. "Ich möchte alle geheilten Patienten dazu aufrufen, ihr Plasma zu spenden, damit sie den schwerkranken Patienten Hoffnung geben können", sagte Guo Yanhong von der nationalen Gesundheitsbehörde am Montag. Das Blutplasma der von Covid-19 geheilten Menschen enthalte Antikörper, welche die Viruslast bei anderen Erkrankten reduzieren könnten.

Blutplasma-Spenden sollen helfen © AFP

"Klinische Studien haben gezeigt, dass die Plasma-Infusion sicher und wirksam ist", sagte Sun Yanrong vom Biologischen Zentrum des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie. So hätten in der vergangenen Woche elf Patienten in einem Krankenhaus in Wuhan - dem Ausgangsort der Krankheit - Plasma-Infusionen erhalten. "Einer der Patienten wurde bereits entlassen, einer ist in der Lage, das Bett zu verlassen und zu laufen, und die anderen erholen sich alle", sagte Sun.