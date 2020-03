Provinz ist am stärksten von Coronavirus-Epidemie betroffen

China stellt Aufhebung von Quarantäne in Hubei in Aussicht

Peking (AFP) - In China hat ein ranghoher Regierungsvertreter die baldige Aufhebung der Quarantäne in der von der Coronavirus-Epidemie besonders betroffenen Provinz Hubei in Aussicht gestellt. "Der Tag, auf den alle warten, ist nicht mehr sehr weit entfernt", sagte der Vize-Generalsekretär des Staatsrats, Ding Xiangyang, am Freitag vor Journalisten. Voraussetzung sei, dass sich die Situation dort weiter verbessere, fügte er hinzu.

Behelfskrankenhaus im chinesischen Wuhan © AFP

Der Vize-Minister für Industrie und Informationstechnologie, Wang Jiangping, versicherte, die zentralchinesische Provinz sei medizinisch mittlerweile gut ausgestattet. In den vergangenen Wochen war es in Hubei noch zu drastischen Engpässen gekommen.

Das neuartige Coronavirus hatte im Dezember in der Millionstadt Wuhan in Hubei seinen Ausgang genommen. Im Kampf gegen den Erreger verhängten die Behörden ab Ende Januar eine Quarantäne über die Provinz, in der rund 50 Millionen Menschen leben. Nur in Ausnahmefällen durften Menschen seitdem ein- oder ausreisen. Die Bewohner dürfen ihre Städte und Dörfer nicht verlassen.

In China wurden bislang rund 80.500 Coronavirus-Infektionsfälle bestätigt, mehr als 3000 Menschen starben dort an der durch das Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Fast alle der täglich aus China gemeldeten Neuinfektionen sowie Todesfälle kommen nach wie vor aus Hubei, jedoch sind die Zahlen seit einiger Zeit rückläufig.