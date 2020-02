Schon fast 500 Tote durch Infektion

China und andere Länder weiten Schutzvorkehrungen wegen neuen Coronavirus aus

Peking (AFP) - Wegen des neuartigen Coronavirus weiten China und andere Ländern ihre Schutzvorkehrungen weiter aus. In mehreren Städten der ostchinesischen Provinz Zhejiang müssen die Einwohner seit Mittwoch zu Hause bleiben. Hongkong ordnete für alle Ankömmlinge aus Festlandchina eine zweiwöchige Quarantäne an. Von einem in Japan unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiff wurden zehn Infizierte von Bord gebracht, die deutschen Passagiere an Bord waren der Reederei zufolge nicht betroffen.

Virus-Probe in Wuhan © AFP

Trotz weitflächiger Quarantäne-Maßnahmen in China stieg die Zahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus auf dem Festland erneut deutlich auf mindestens 490 an. Hinzu kommen jeweils ein Todesopfer in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sowie auf den Philippinen.

Mehr als 24.000 Menschen infizierten sich nach Angaben der chinesischen Behörden, seit das Virus im Dezember erstmals in Wuhan, der Hauptstadt der Provinz Hubei, aufgetreten war. Unter ihnen war den Staatsmedien zufolge auch ein gerade einmal 30 Stunden altes Baby. Der Säugling ist damit der jüngste Mensch, bei dem das neuartige Virus 2019-nCoV nachgewiesen wurde. In Deutschland gibt es zwölf bestätigte Fälle.

Nachdem Dutzende Millionen Menschen in Hubei schon länger de facto unter Quarantäne stehen, wurden nun auch die Bewohner von Hangzhou und drei weiteren Städten in Zheijiang von den Behörden dringlich aufgerufen, zu Hause zu bleiben. "Bitte gehen Sie nicht hinaus, gehen Sie nicht hinaus!", lautete eine Lautsprecherdurchsage.

Die Bevölkerung wurde überdies aufgefordert, sich zum Schutz vor der Atemwegserkrankung regelmäßig die Hände zu waschen und jeden aus Hubei Eingereisten zu melden. Auch in der Provinz Heilongjiang an der russischen Grenze wurde die Bewegungsfreiheit der Menschen eingeschränkt.

Die chinesische Regierung steht wegen der Ausbreitung des Virus massiv unter Druck. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit erklärte am Mittwoch, im Kampf gegen die Epidemie sei "politische Sicherheit" die "Top-Priorität". Gegen "jede Art Unruhe stiftender Aktivitäten feindlicher Kräfte" müssten entschiedene Vorsichts- und Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Das chinesische Außenministerium kritisierte erneut Reisewarnungen für China, wie sie etwa die USA verhängt haben. "Panik ist tödlicher und ansteckender als jedes Virus", sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying.

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte, es gebe "ein Fenster der Gelegenheit zu handeln", um die Epidemie einzudämmen. In aller Welt versuchen die Behörden, mit Kontrollen des Reiseverkehrs die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Die italienischen Flughäfen begannen, bei allen aus dem Ausland eintreffenden Passagieren die Temperatur zu überprüfen.

Die großen US-Fluggesellschaften United und American Airlines entschieden, wegen des Coronavirus vorübergehend ihre Flüge nach Hongkong einzustellen. Die Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific kündigte an, alle Mitarbeiter in unbezahlten Urlaub zu schicken.

Ab Samstag müssen in Hongkong alle Einreisende aus dem chinesischen Festland für zwei Wochen unter Quarantäne. Vietnam, das bereits Einreisen aus China untersagt hat, richtete Feldlazarette mit tausenden Betten ein.

Im Hafen von Yokohama steht bereits seit Montag ein Kreuzfahrtschiff mit mehr als 3700 Menschen an Bord unter Quarantäne. Bislang seien dort zehn Infektionen nachgewiesen worden, teilte der japanische Gesundheitsminister Katsunobu Kato mit. Die Betroffenen seien von Bord gebracht worden. Zum Schutz vor weiteren Ansteckungen wurden die Passagiere aufgefordert, in ihren Kabinen zu bleiben.

Die deutsche Vertretung der Reederei Princess Cruises bestätigte, dass acht Deutsche an Bord des Kreuzfahrtschiffes sind. "Die sind nicht betroffen aktuell", sagte ihr Sprecher.

Der Chef des Organisationskomitees der Olympischen Sommerspiele in Tokio, Toshiro Muto, sagte am Mittwoch, er sei "extrem beunruhigt, dass die Ausbreitung der Epidemie das Interesse und den Enthusiasmus für die Spiele dämpfen könnte". Das Sport-Großereignis findet vom 24. Juli bis zum 9. August statt.