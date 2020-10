Volksrepublik tritt Covax-Initiative bei

China unterstützt Beschaffung von Corona-Impfstoffen für ärmere Länder

Peking (AFP) - China hat sich einer internationalen Initiative für die Beschaffung eines künftigen Corona-Impfstoffs für ärmere Länder angeschlossen. Die Volksrepublik sei der Initiative Covax beigetreten wegen ihres Versprechens, "Covid-19-Impfstoffe zu einem weltweiten öffentlichen Gut zu machen", sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, am Freitag in Peking zu der am Vortag getroffenen Vereinbarung. Welche Summe China bereitstellt, teilte sie nicht mit.

Corona-Impfstoffe sind begehrt © AFP

Covax wird von der Weltgesundheitsorganisation WHO und den Impfbündnissen Gavi und Cepi geleitet. Bis Ende 2021 will die Initiative zwei Milliarden Impfdosen für 92 Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen erwerben. Ziel ist es dabei auch, die Hersteller durch Abnahmezusagen zum Ausbau ihrer Produktionskapazitäten zu bewegen. Die EU-Kommission hatte Covax Ende August 400 Millionen Euro zugesagt.

Außenamtssprecherin Hua sagte, es sei eine "Priorität" ihres Landes, Impfstoffe für Entwicklungsländer bereitzustellen. China hoffe, dass noch mehr Länder Covax beitreten und unterstützen. Die USA, die größte Volkswirtschaft der Welt, hat sich der Initiative bislang nicht angeschlossen.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zum Jahreswechsel in China wurden weltweit bereits mehr als 36,2 Millionen Ansteckungen mit dem neuartigen Virus nachgewiesen. Mehr als 1,057 Millionen Menschen starben. Mehrere Impfstoffkandidaten gegen das neuartige Coronavirus befinden sich derzeit in der dritten und letzten Testphase.