Zahl der Todesopfer auf mindestens 80 gestiegen

China verlängert wegen Virus Neujahrsferien bis Ende der Woche

Peking (AFP) - China hat wegen des neuartigen Coronavirus die offiziellen Ferien zum chinesischen Neujahr kurzfristig um drei Tage verlängert. Die Ferien dauern damit bis Sonntag, wie die Regierung in Peking am Montag mitteilte. Mit der Maßnahme sollten größte Menschenansammlungen und damit eine weitere Verbreitung des Erregers verhindert werden, hieß es zur Begründung.

Sicherheitsschleuse an einer U-Bahnstation in Peking © AFP

Kurz zuvor hatte die chinesische Regierung mitgeteilt, dass die Zahl der von dem Virus verursachten Todesfälle um weitere 24 gestiegen ist. Die offizielle Zahl der Todesopfer liegt damit nun bei 80.

Aus der neuen Zwischenbilanz der Regierung geht ferner hervor, dass die Gesamtzahl der landesweit in China registrierten Krankheitsfälle nochmals sprunghaft auf nun 2744 zugenommen hat. Am Sonntag hatte die offizielle Zahl der Erkrankungen durch das Virus in der Volksrepublik noch bei 2000 gelegen.

Die chinesischen Behörden versuchen die Ausbreitung des Virus mittels drastischer Reisebeschränkungen zu stoppen. Neben der Millionenmetropole Wuhan, von wo die Krankheitswelle ihren Ausgang genommen hatte, steht inzwischen praktisch die gesamte zentralchinesische Provinz Hubei unter Quarantäne, betroffen sind rund 56 Millionen Menschen.

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, will zu Beginn der Woche bei einem Besuch in China über Maßnahmen im Kampf gegen das Virus beraten. "Ich bin auf dem Weg nach Peking", schrieb er am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. In der chinesischen Hauptstadt wolle er mit Regierungsvertretern und Gesundheitsexperten zusammenkommen.