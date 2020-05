Medien: Diplomat lag in seiner Residenz tot im Bett

Chinesischer Botschafter in Israel tot aufgefunden

Jerusalem (AFP) - Der chinesische Botschafter in Israel ist in seiner Residenz in Tel Aviv tot aufgefunden worden. Der 57-jährige Du Wei, der den Botschafterposten erst im Februar übernommen hatte, wurde am Sonntagmorgen in dem Haus im Nobelvorort Herzlija gefunden, wie Polizeisprecher Micky Rosenfeld mitteilte. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP war die Polizei vor Ort, um die Umstände seines Todes aufzuklären.

Rettungs- und Sicherheitskräfte vor der Residenz des chinesischen Botschafters © AFP

Wie die Zeitung "Haaretz" unter Berufung auf erste Ermittlungsergebnisse berichtete, lag der Botschafter tot in seinem Bett. Hinweise auf Gewalt wurden demnach nicht gefunden. Möglicherweise sei der Diplomat an einem Herzinfarkt gestorben, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Rettungskräfte.

Du hinterlässt eine Frau und einen Sohn, die nicht mit ihm in Israel waren. Vor dem Posten in Israel war er Chinas Botschafter in der Ukraine gewesen.