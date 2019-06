Christian Ulmen schämt sich oft für seine Frau Collien

Moderatorin: „Mein Mann schämt sich schnell"

München (AFP) - Die Fernsehmoderatorin Collien Ulmen-Fernandes sorgt bei ihrem Mann, dem Schauspieler Christian Ulmen, regelmäßig für Schamgefühle. "Mein Mann schämt sich schnell, mir ist so gut wie nichts peinlich", sagte Ulmen-Fernandes dem Magazin "Bunte" laut Vorabmeldung vom Dienstag. Einmal wollte sie demnach in einem Fünfsternehotel in Jogginghose zum Frühstück gehen.

"Da fauchte er: Kannst du dich nicht ordentlich anziehen?", erzählte die 37-Jährige. So passiere es fast täglich, dass er sich für sie schäme. Die Moderatorin und der Schauspieler sind seit 2011 verheiratet.