Coachella-Musikfestival fällt wegen Coronavirus in diesem Jahr aus

Los Angeles (AFP) - Das legendäre Coachella-Musikfestival in Kalifornien fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus. Nachdem die ursprünglich für April geplante Veranstaltung zunächst auf Oktober verschoben worden war, sagten die Gesundheitsbehörden von Riverside County sie am Mittwoch (Ortszeit) ab. Grund sei die Sorge, dass im Herbst die nächste Corona-Welle drohen könne, sagte Behördenchef Cameron Kaiser.

The two-weekend Coachella festival set for April will now take place over the weekends starting Friday October 9 and 16