Krankenpflegerin erhält als erste Kanadierin Pfizer-Biontech-Impfstoff

Corona-Impfkampagne in Kanada angelaufen

Montréal (AFP) - Die Corona-Impfkampagne in Kanada ist angelaufen: Eine Krankenpflegerin in Toronto wurde am Montag als erster Mensch in Kanada gegen das Coronavirus geimpft. Das Fernsehen zeigte in einer Live-Übertragung, wie Anita Quidangen die Impfung mit dem Vakzin der Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech erhielt. Die kanadische Arzneimittelbehörde hatte vor weniger als einer Woche eine Notfallzulassung für den Impfstoff erteilt.

Die ersten Impfstoff-Chargen erreichten Kanada am Sonntag © AFP

"Mir geht es gut", sagte Quidangen und fügte hinzu, sie sei "begeistert", als erste Kanadierin geimpft zu werden. Medienberichten zufolge sind die ersten Impfdosen in der Provinz Ontario für Mitarbeiter von Pflegeheimen vorgesehen.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hatte versprochen, dass bis September 2021 "die meisten Kanadier geimpft sein sollen". Kanada hatte nach Großbritannien und Bahrain als drittes Land den Impfstoff von Pfizer und Biontech zugelassen. Bis Ende des Monats sollen bis zu 249.000 Dosen des Mittels in Kanada verfügbar sein.

Die zweite Welle der Corona-Pandemie hatte in dem Land in den vergangenen Wochen zu einem sprunghaften Anstieg der Infektionen geführt. Bis Montag registrierten die kanadischen Gesundheitsbehörden insgesamt 464.313 Corona-Fälle und 13.479 Todesopfer.