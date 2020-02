Vier Verdachtsfälle in Duisburg

Coronavirus-Infektion bei Mitarbeiter von Ganztagsbetreuung in Bonn festgestellt

Bonn (AFP) - Das neuartige Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Am Samstag meldete die nordrhein-westfälische Stadt Bonn den ersten Infektionsfall. Betroffen ist demnach ein Mann, der im offenen Ganztagsbereich einer Schule arbeitet. Derzeit würden die Eltern informiert und dringend gebeten, dass die Familien zunächst zuhause bleiben, erklärte die Stadt.

Das Coronavirus breitet sich weiter aus © AFP

Vier Verdachtsfälle gibt es Duisburg, wie die dortigen Behörden am Samstag mitteilten. Drei der Betroffenen seien in häuslicher Quarantäne, ein Patient werde in einer Klinik behandelt. Drei der Verdachtsfälle hatten sich demnach zuvor in einem der besonders betroffenen Gebiete in Italien aufgehalten, einer hatte Kontakt zu einem Infizierten im Zusammenhang mit den Fällen im besonders betroffenen Landkreis Heinsberg. Mit Testergebnissen werde im Laufe des späten Nachmittags gerechnet, erklärte die nordrhein-westfälische Stadt Duisburg.

Am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag waren zuvor unter anderem aus Hessen und aus Baden-Württemberg neue Infektionsfälle gemeldet worden; in beiden Fällen zeigten sich nach Angaben der Behörden milde Krankheitszeichen.