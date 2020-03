Coronavirus: Satellitenbilder zeigen ausgestorbene öffentliche Orte weltweit

Peking (AFP) - Menschenleere Plätze, ein gespenstischer Bahnhof und verlassene heilige Stätten: Die weltweiten Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie sind mittlerweile sogar aus dem Weltall zu beobachten. Satellitenbilder der US-Weltraumtechnik-Firma Maxar zeigen leergefegte Orte von Mekka bis China, wo es normalerweise von Menschen wimmelt und die Besucher sich regelrecht auf die Füße treten.

Crowds at Mecca's Grand Mosque and the Kaaba on February 14, 2020 (top) and a much smaller group of visitors on March 3, 2020