Fußballstar war zwei Monate auf seiner Heimatinsel Madeira

Cristiano Ronaldo kehrt nach Turin zurück

Mailand (AFP) - Fußball-Star Cristiano Ronaldo ist nach einem zweimonatigen Aufenthalt in seinem Heimatland Portugal nach Italien zurückgekehrt. Der 35-Jährige traf am Montag im Privatjet in Turin ein, wie italienische Medien berichteten. Ronaldo, der bei Juventus Turin unter Vertrag steht, muss nun wegen der Corona-Pandemie zwei Wochen unter Quarantäne bleiben.

Cristiano Ronaldo © AFP

Ronaldo hatte sich auf der portugiesischen Atlantik-Insel Madeira aufgehalten, von der er stammt. Er war dorthin gereist, um an der Seite seiner Mutter zu sein, die einen Schlaganfall erlitten hatte.

Vor seiner Abreise nach Madeira hatte Ronaldo am 8. März am letzten Liga-Spiel von Juventus vor Unterbrechung der Saison wegen der Corona-Krise teilgenommen. Das von seinem Club 2:0 gegen Inter Mailand gewonnene Match hatte bereits als "Geisterspiel" vor leeren Rängen stattgefunden.

Zuletzt hatten die Clubs der ersten italienischen Liga die Erlaubnis erhalten, wieder mit dem Einzeltraining zu beginnen. Juventus rief daraufhin seine im Ausland weilenden Spieler zurück.

Der Neubeginn des Einzeltrainings hat bei den Fans die Hoffnungen geschürt, dass die aktuelle Saison im am härtesten von der Corona-Pandemie getroffenen Land getroffenen Land Europas möglicherweise doch noch zu Ende ausgetragen werden kann. Juventus führt die Tabelle an und hat damit gute Chancen, zum neunten Mal in Folge die Meisterschaft zu gewinnen.