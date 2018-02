"Habe Schreiknötchen auf den Stimmbändern"

DJ Felix Jaehn kann nicht singen

Frankfurt/Main (AFP) - DJ Felix Jaehn kann nicht singen. Er habe eine "sehr raue Stimme", sagte der 23-Jährige dem Sender Hit Radio FFH. "Ich habe Schreiknötchen auf den Stimmbändern, deshalb schließen die nicht richtig und ich werde schnell heiser." Seine DJ-Karriere begann Jaehn als 15-Jähriger auf Geburtstagspartys.

DJ Felix Jaehn © AFP

Sieben Jahre lang, ab der ersten Klasse, spielte Jaehn Geige, wie er dem Sender erzählte. Seine Eltern - "ich hoffe, sie nehmen mir es nicht übel" - seien komplett unmusikalisch. Sie hätten auch keine Schallplatten besessen.

Bekannt wurde Jaehn, der in Boltenhagen an der Ostsee aufwuchs, mit dem Remix des Songs "Cheerleader". Beim Remixen sei es wichtig, etwas Eigenes zu gestalten, sagte er zu Hit Radio FFH. "Die Komposition ist geblieben, aber du verpackst es neu. Du ziehst den Song neu an. Entweder Smoking oder Jogginghose, alles ist möglich."