DJ sorgt mit sexistischer Tanzaufforderung bei "Ballon d'Or"-Zeremonie für Wirbel

Fußballerin Hegerberg zum lasziven Tanz Twerk aufgefordert

Paris (AFP) - Mit einer als sexistisch kritisierten Tanzaufforderung hat der französische DJ Martin Solveig bei der Verleihung des "Goldenen Balls" an die norwegische Fußballerin Ada Hegerberg für Wirbel gesorgt. Der 42-Jährige fragte die Sportlerin am Montagabend bei der "Ballon d'Or"-Zeremonie in Lyon, ob sie "twerken" könne - der Twerk ist ein lasziver Tanzstil, bei dem Frauen das Gesäß kreisen und schütteln. Die 23-jährige Hegerberg verneinte sichtlich betreten.

Fußballerin Hegerberg und DJ Martin Solveig © AFP

Im Internet brach daraufhin ein Sturm der Entrüstung aus. Internetnutzer kritisierten die Frage als sexistisch und respektlos gegenüber der Sportlerin, die mit dem "Ballon d'Or" von der Fachpresse als weltbeste Fußballerin des Jahres ausgezeichnet wurde.

Der DJ, der die Zeremonie musikalisch begleitet hatte, entschuldigte sich daraufhin. "Ich wollte natürlich niemanden beleidigen", schrieb Martin Solveig im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Es war ein Witz, vielleicht ein schlechter Witz."

Hegerberg selbst zeigte sich gelassen. "Ich fand das nicht sexistisch", sagte die Stürmerin nach der Zeremonie. Der DJ habe sich zudem bei ihr entschuldigt. Auf die Frage, ob ein männlicher Fußballer jemals zu einem solchen Tanz aufgefordert werden würde, sagte sie: "Das ist eine gute Frage."