Derzeit wegen Corona-Pandemie Treffen von höchstens zehn Menschen erlaubt

Dänemark erlaubt keine Versammlungen mit mehr als 500 Menschen vor dem 1. September

Kopenhagen (AFP) - In Dänemark sollen Versammlungen mit mehr als 500 Menschen den Sommer über verboten bleiben. Bis zum 1. September würden solche Großveranstaltungen nicht erlaubt, teilte die Regierung in Kopenhagen am Dienstag mit. Regierungschefin Mette Frederiksen sagte, solche Veranstaltungen könnten eine "Super-Ansteckung" zur Folge haben.

Bis zum 10. Mai dürfen sich in Dänemark sowohl drinnen als auch draußen höchstens zehn Menschen treffen. Ob diese Einschränkung nach dem 10. Mai aufrecht erhalten bleibt oder aufgehoben wird, sei noch nicht entschieden, sagte Frederiksen.

In Dänemark ist die Corona-Pandemie bislang relativ glimpflich verlaufen. Es wurden rund 7900 Infektionen und 364 Todesfälle registriert. Am 12. März waren in dem kleinen Königreich einige Einschränkungen in Kraft getreten. So wurden Schulen und andere öffentliche Einrichtungen geschlossen.

Nachdem Grundschulen und Kitas ihren Betrieb vergangene Woche wieder aufnahmen, sind seit Montag auch wieder kleine Betriebe wie Friseursalons oder Tattoo-Studios geöffnet. Weiterführende Schulen sowie Restaurants und andere Lokale sollen am 11. Mai wieder öffnen dürfen. Um diese Lockerungen zu ermöglichen, dringen die dänischen Behörden auf die strikte Einhaltung von Schutzvorkehrungen wie Abstands- und Hygieneregeln.