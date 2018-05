Filmstart in Großbritannien ist der 25. Oktober 2019

Danny Boyle dreht nächsten James-Bond-Film

London (AFP) - Der britische Regisseur Danny Boyle dreht den nächsten James-Bond-Film. Das teilte die Filmproduktionsgesellschaft Eon Productions am Freitag mit, die bisher fast alle Bond-Filme produzierte. Der 61-jährige Boyle machte sich mit Filmen wie "Slumdog Millionär", "Trainspotting" und "Steve Jobs" einen Namen.

Den berühmten Agenten 007 spielt erneut Daniel Craig. Der 50-Jährige wird James Bond dann zum fünften, nach eigenen Angaben aber auch zum letzten Mal verkörpern. Das Drehbuch für den 25. Bond-Film hat der Brite John Hodge geschrieben. Die Dreharbeiten sollen im Dezember beginnen, am 25. Oktober 2019 soll der Film in Großbritannien und zwei Wochen später in den USA in die Kinos kommen.