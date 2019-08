Darth Vaders Helm wird in Los Angeles versteigert

Hunderte Hollywood-Devotionalien bei Auktion im Angebot

Los Angeles (AFP) - Ein Helm von "Star Wars"-Bösewicht Darth Vader kommt im September bei einer großen Auktion von Film-Devotionalien unter den Hammer - und Experten rechnen mit einem Erlös von mehreren Hunderttausend Dollar. Hunderte weitere Film-Schätze sind bei der Versteigerung in Los Angeles zu haben, darunter etwa Harry Potters Brille.

Darth-Vader-Helm © AFP

Der Helm und die Maske aus dem Film "Das Imperium schlägt zurück" (1980) gehören zu den wenigen, die Schauspieler David Prowse bei den Dreharbeiten trug - und sind damit eine Art "heiliger Gral" für Science-Fiction-Fans, wie das Auktionshaus Profiles in History erklärte.

Der Schätzpreis für das seltene Stück liege zwischen 250.000 und 450.000 Dollar (225.000 bis 405.000 Euro), letzten Endes könnten die Gebote aber auch noch weit höher steigen, sagte Zach Pogemiller von Profiles in History: "Star Wars ist immer beliebt. Es war nie beliebter als jetzt, da das Franchise so stark weiterläuft."

Bei der Versteigerung "Ikonen und Legenden Hollywoods" am 25. und 26. September werden fast 1000 Stücke angeboten. Gerechnet wird mit einem Gesamterlös von mehr als zehn Millionen Dollar. Im Angebot sind unter anderem ein Kleid aus dem Filmklassiker "Der Zauberer von Oz" (Schätzpreis bis zu 500.000 Dollar), ein Mondfahrzeug aus dem James-Bond-Film "Diamantenfieber" (bis zu 600.000 Dollar), ein Kleid, das Kate Winslet in ihrer Rolle als Rose in "Titanic" aus dem Jahr 1997 trug (bis zu 150.000 Dollar) und eine "Harry Potter"-Brille (bis zu 30.000 Dollar).

Fans können sich zudem den von einem Zug zerschmetterten DeLorean aus "Zurück in die Zukunft 2", Elizabeth Taylors Krönungsgewand aus "Cleopatra", eine Star-Trek-Phaserpistole oder ein R2D2-Modell in Originalgröße sichern.

"Man hört immer wieder Geschichten von Studio-Mitarbeitern, die Stücke vor dem Müll bewahrt haben, die heute von unschätzbarem Wert sind", sagte Pogemiller. "Es ist unglaublich, dass die Leute einfach nicht die Voraussicht hatten, all diese wichtigen Artefakte zu bewahren, die heute Teil unserer Kulturgeschichte sind."