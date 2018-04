Kanadischer Regisseur freut sich sehr auf die Löwen-Statue

David Cronenberg wird bei Filmfestival in Venedig für sein Lebenswerk geehrt

Rom (AFP) - Der kanadische Regisseur David Cronenberg wird beim diesjährigen Filmfestival in Venedig für sein Lebenswerk mit dem Goldenen Löwen geehrt. Auch wenn Cronenberg zu Beginn seiner Karriere "in den Randgebieten des Horrorfilms" aktiv gewesen sei, könne er mittlerweile auf ein "originelles und sehr persönliches" Werk zurückblicken, erläuterte Festivalleiter Alberto Barbera am Donnerstag die Entscheidung.

David Cronenberg bekommt den Goldenen Löwen in Venedig © AFP

Cronenberg machte sich unter anderem mit Filmen wie "Dead Zone" und "Crash" einen Namen. Der 75-Jährige reagierte erfreut auf die Ankündigung. "Es wäre wunderbar, den Goldenen Löwen zu bekommen", erklärte der Regisseur. "Ein Löwe, der mit Flügeln aus Gold fliegt, ist das nicht das Wesen der Kunst?", fügte er mit Blick auf die Trophäe hinzu. Die 75. Mostra in Venedig findet vom 29. August bis zum 8. September statt.