Echte Geschichte von sechs gestrandeten Jugendlichen stößt auf riesiges Interesse

"Der wahre Herr der Fliegen" wird verfilmt

Los Angeles (AFP) - Bekannt wurde die Geschichte erst vor kurzem als "Der wahre Herr der Fliegen", nun soll das ungewöhnliche Schicksal von sechs auf einer einsamen Insel gestrandeten Kindern aus den 60er Jahren verfilmt werden. Die Rechte an der Geschichte seien an New Regency gegangen, den Produzenten von "The Revenant - Der Rückkehrer" und "12 Years a Slave", teilte der Autor der Geschichte, Rutger Bregman, am Freitag auf Twitter mit.

Die Teenager wurden von einer Tonga-Vulkaninsel gerettet © AFP

Dank seines Interesses für William Goldings Klassiker "Herr der Fliegen" (Lord of the Flies) hatte der niederländische Historiker Rutger Bregman die wahre Geschichte der sechs Schuljungen aus Tonga, die gemeinsam ein Fischerboot geklaut hatten, damit gekentert waren und 15 Monate auf einer einsamen Pazifik-Insel überlebten, ausgegraben und darüber ein Buch geschrieben.

Im Gegensatz zu Goldings Fiktion von 1954, die in einer Gewaltorgie endet, arbeiteten die echten jungen Robinsons friedlich zusammen, organisierten gemeinsam ihr Überleben und blieben Freunde. Unter dem Titel "The real Lord of the Flies" berichtete Bregman Anfang Mai in der britischen Zeitung "The Guardian", wie er den australischen Kapitän fand, der die Jugendlichen zufällig entdeckte und rettete.

Der Artikel wurde rund acht Millionen Mal gelesen und sorgte für ein regelrechtes Wettrennen der Filmstudios um die Rechte. Nach gemeinsamen Beratungen mit dem Kapitän und vier der Schiffbrüchigen hätten sie sich für New Regency entschieden, weil die Firma zugesagt habe, bei dem Film auf "kulturelle Authentizität" zu achten, so oft es geht mit örtlichen Teams zu arbeiten und die überlebenden Schiffbrüchigen anzuheuern, schrieb Bregman.

"Nach 50 Jahren haben sich die Überlebenden endlich wiedergefunden, und die Welt wird ihre Geschichte hören", erklärte er und fügte hinzu: "Wir alle freuen uns schon auf den Tag, an dem wir uns auf dem Roten Teppich wiedersehen".