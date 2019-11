Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters auch durch "Mord mit Aussicht" bekannt

Deutsche Caroline Peters übernimmt Rolle der Buhlschaft im Salzburger "Jedermann"

Wien (AFP) - Die deutsche Schauspielerin Caroline Peters spielt 2020 zum 100. Jubiläum der Salzburger Festspiele die Buhlschaft im "Jedermann". Die 48-Jährige, die seit 2004 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters ist, übernehme die Rolle in dem Stück von Hugo von Hofmannsthal, teilten die Festspiele nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien mit.

Caroline Peters bei Theaterprobe im August © AFP

Die Premiere des Jubiläums-"Jedermann" in einer Inszenierung von Michael Sturminger ist demnach für den 18. Juli 2020 geplant. In dem Stück spielt der österreichische Filmstar Tobias Moretti einen reichen Mann, den angesichts des Todes die Reue packt.

Moretti hatte die Rolle 2017 und 2018 bereits an der Seite von Stefanie Reinsperger und dieses Jahr an der Seite von Valery Tscheplanowa als "Buhlschaft" gespielt. Peters sagte laut APA zu ihrem Interesse an der Rolle: "Für mich liegt der Reiz des 'Jedermann'-Abenteuers in der gesamten Geschichte. Dass seit 100 Jahren jedes Jahr dafür zusammengekommen wird, fasziniert mich."

Peters zählt zu den prominentesten Darstellerinnen des deutschsprachigen Theaters. Die Fachzeitschrift "Theater heute" zeichnete sie 2016 und 2018 als Schauspielerin des Jahres aus. Fernsehzuschauer kennen Peters vor allem durch ihre Rolle als Eifel-Kommissarin in der satirischen Krimiserie "Mord mit Aussicht".