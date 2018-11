17-Jährige gibt sich nach Marathon-OP wegen Wirbelsäulenfraktur zuversichtlich

Deutsche Formel-3-Fahrerin Flörsch kehrt nach schwerem Rennunfall heim

Hongkong (AFP) - Eine Woche nach ihrem schweren Unfall beim Formel-3-Weltfinale in Macau kann die 17-jährige deutsche Rennfahrerin Sophia Flörsch ihre Genesung in ihrer Heimat fortsetzen. "Heute fliege ich zurück nach Hause", teilte die Jugendliche am Montag in einer englischsprachigen Erklärung auf ihrer Facebook-Seite mit. "Sehr froh, meine ganze Familie und Freunde in den nächsten Tagen wiederzusehen."

Flörsch nach ihrer Operation in Macau © AFP

Flörsch hatte sich am Sonntag vor einer Woche bei einem schweren Rennunfall in Macau eine Fraktur an der Wirbelsäule zugezogen. Die Fotos davon, wie ihr Dallara-Formel-3-Fahrzeug nach einer Kollision bei über 200 Stundenkilometern unkontrolliert durch die Luft flog, gingen in den Online-Netzwerken um die Welt.

Als sie aus dem Wagen geholt wurde, war Flörsch jedoch bei vollem Bewusstsein. Ihr japanischer Kollege Sho Tsuboi, mit dem sie kollidiert war, sowie zwei Fotografen und ein Streckenposten erlitten ebenfalls Verletzungen.

Am folgenden Tag musste sie sich einer stundenlangen Operation unterziehen. Der komplizierte Eingriff dauerte deutlich länger als erwartet, es bestand das Risiko einer Lähmung. Ein Knochensplitter war ihrem Rückenmark gefährlich nahe gekommen.

Kurz vor ihrer Heimkehr gab sich Flörsch zuversichtlich. "Ich habe meine zweite Geburt am 18.11.2018 in Macau gefeiert", schrieb sie auf Facebook. "Jetzt fängt ein neues Kapitel an und ich kann es kaum erwarten. Konzentrieren wir uns auf 2019." Flörsch bedankte sich in der Erklärung auch beim Klinikpersonal in Macau und bei ihren Fans.