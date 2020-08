Außenminister Le Drian: Maßnahme hängt von Anstieg der Infektionszahlen ab

Deutsche müssen in Frankreich vorerst nicht in Quarantäne

Paris (AFP) - Deutsche Staatsbürger müssen bei einer Einreise nach Frankreich vorerst nicht in Quarantäne. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian sagte am Donnerstag in Paris, eine solche Maßnahme sei bisher nicht geplant. Sollte sich die Ausbreitung des Coronavirus in der Bundesrepublik aber deutlich beschleunigen, könne sich dies ändern. Das gleiche soll für Belgier gelten.

Außenminister Jean-Yves Le Drian © AFP

Die Bundesregierung hatte zu Wochenbeginn eine Reisewarnung für den Pariser Großraum und das Gebiet um die Côte d'Azur und die Provence ausgesprochen. Damit müssen Rückkehrer bei ihrer Einreise nach Deutschland in der Regel für 14 Tage in Quarantäne, wenn sie nicht einen negativen Corona-Test vorlegen können. Belgien hatte daraufhin ähnliche Regeln erlassen.

Außenminister Le Drian ist von der Neuregelung selbst betroffen: Er ließ sich auf Corona testen, bevor er am Donnerstag zu einem zweitägigen EU-Außenministertreffen nach Berlin reiste. Das Ergebnis sei negativ gewesen, sagte der Minister.

Der französische Premierminister Jean Castex sprach sich für eindeutigere Regeln auf EU-Ebene aus. Die Definition für eine Verschlechterung der Infektionslage müsse in allen Mitgliedstaaten dieselbe sein, forderte er.