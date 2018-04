Deutscher Filmpreis wird in Berlin verliehen

Berlin (AFP) - Im Berliner Palais am Funkturm wird am Freitag (17.30 Uhr) im Rahmen einer Gala der Deutsche Filmpreis verliehen. Die Lolas werden diesmal in 16 Kategorien vergeben. Zu den Favoriten zählen das Romy-Schneider-Porträt "3 Tage in Quiberon" mit zehn Nominierungen und Fatih Akins NSU-Drama "Aus dem Nichts", das in fünf Kategorien nominiert ist.

Lolas werden verliehen © AFP

Weitere Nominierte in der Königsdisziplin "Bester Film" sind der in der DDR spielende Spielfilm "Das schweigende Klassenzimmer" und die Filmbiografie "Der Hauptmann" über den NS-Kriegsverbrecher Willi Herold. Zwei Lolas stehen schon fest: Die Komödie "Fack Ju Göhte 3" erhält als "besucherstärkster deutscher Film des Jahres" eine undotierte Lola, ein Ehrenpreis geht an Drehbuchautor Hark Bohm.