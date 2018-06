Ärzte: Kann sich auf die Leistung ausgewirkt haben

Deutscher Torhüter Karius erlitt in Champions-League-Finale Gehirnerschütterung

Los Angeles (AFP) - Der deutsche Torwart Loris Karius vom FC Liverpool hat im für sein Team glücklosen Champions-League-Finale gegen Real Madrid eine Gehirnerschütterung erlitten. Das erklärten zwei Ärzte in Boston am Montag nach einer Untersuchung des 24-Jährigen Ende Mai. Es sei möglich, dass sich die Gehirnerschütterung auf die Leistung des Torhüters in dem Spiel ausgewirkt habe.

Am Boden zerstört: Loris Karius © AFP

Karius hatte in dem Spiel am 26. Mai durch zwei Patzer dazu beigetragen, dass Liverpool gegen Real Madrid 1:3 verlor. Karius entschuldigte sich nach dem Spiel, dennoch hagelte es Hass-Kommentare im Internet, der Torwart erhielt sogar Morddrohungen.