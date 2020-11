Zahl der Todesopfer steigt damit auf 22

Deutscher unter Toten nach Vulkanausbruch in Neuseeland vor fast einem Jahr

Wellington (AFP) - Bei dem Vulkanausbruch in Neuseeland vor fast einem Jahr ist auch ein Deutscher ums Leben gekommen. Der 64-Jährige erlag bereits am 2. Juli seinen Verletzungen, wie die Polizei in Wellington am Donnerstag mitteilte. Damit steigt die Zahl der Todesopfer nach dem Ausbruch des bei Touristen beliebten Vulkans Whakaari auf 22.

Die Ehefrau des toten Deutschen bedankte sich in einer von der Polizei veröffentlichten Stellungnahme bei den Helfern und würdigte ihren "starken" Mann, der so viele Monate um sein Leben gekämpft habe. Auf die Frage, warum es fast fünf Monate gedauert habe, bis der Tod des Mannes in die Statistik aufgenommen wurde, sagte die Polizei, dies sei "so schnell wie praktisch möglich" erfolgt.

Bei dem Unglück im Dezember vergangenen Jahres befanden sich den Behörden zufolge 47 Menschen auf der Vulkaninsel White Island. Warum die Touristen die Insel besuchen konnten, obwohl die Warnstufe erhöht worden war, wird derzeit von der Arbeitssicherheitsbehörde WorkSafe untersucht. Ihr Abschlussbericht wird noch vor dem Jahrestag des Ausbruchs am 9. Dezember erwartet.