Deutschland schließt teilweise Grenzen - Auch Schulen schließen nahezu bundesweit

Berlin (AFP) - Wegen der Corona-Krise schließt Deutschland ab Montag teilweise seine Grenzen. Von 08.00 Uhr an werden nach Angaben von Innenminister Horst Seehofer (CSU) vorübergehend wieder Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Dänemark und Frankreich eingeführt. Diese betreffen den Reiseverkehr. Der Warenverkehr und auch der Grenzübertritt für Berufspendler soll möglich bleiben. In fast allen Bundesländern schließen am Montag zudem die Schulen und Kitas.

Deutscher Polizei kontrolliert an Grenze zu Frankreich © AFP

In verschiedenen Ländern Europas treten am Montag zudem verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in Kraft. In Tschechien gilt ab Montag ein kompletter Reisebann. Russland reduziert ab Montag die Zahl der Flugverbindungen mit der EU. In Frankreich bleiben ab Montag landesweit alle Schulen, Hochschulen und Kindertagesstätten geschlossen, und in Griechenland werden ab Montag Einlasskontrollen vor Supermärkten vorgenommen - dann darf nur noch ein Mensch auf zehn Quadratmetern zugelassen werden.