Maas: Geld für "Wohnungen, Schulen und Kindergärten"

Deutschland steuert elf Millionen Euro Hilfe für Albanien nach Erdbeben bei

Brüssel (AFP) - Deutschland will elf Millionen Euro für den Wiederaufbau in Albanien nach dem schweren Erdbeben Ende November beisteuern. "Die Menschen in den betroffenen Gebieten brauchen Wohnungen, Schulen und Kindergärten", erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Montag vor dem Auftakt einer internationalen Geberkonferenz in Brüssel. Maas verwies auch auf logistische Unterstützung und Hilfsgüter, die Deutschland bereits unmittelbar nach der Katastrophe bereitgestellt habe.

Heiko Maas in Brüssel © AFP

Durch das Erdbeben am 25. November waren rund 17.000 Menschen obdachlos geworden. 90 Gebäude wurden komplett zerstört und 80.000 teils schwer beschädigt. 51 Menschen starben. Das Beben der Stärke 6,4 war das verheerendste in dem armen Balkanstaat seit Jahrzehnten.

Unter Verweis auf einen Bericht der Weltbank, der Vereinten Nationen und der EU hatte der albanische Regierungschef Edi Rama den Schaden zuvor auf über eine Milliarde Euro beziffert. "Natürlich wissen wir, dass wir nicht erwarten können, dass die Konferenz alle unsere Bedürfnisse abdeckt", sagte Rama. Er hoffe, dass 40 Prozent dieser Summe bei der Geberkonferenz zusammenkommen.

Die EU-Kommission, welche die Konferenz einberufen hatte, werde 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen, kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an. "Das kommt zu den 15 Millionen hinzu, die bereits im Dezember vergeben wurden, und schließt die Beiträge der Mitgliedsstaaten nicht ein", präzisierte von der Leyen.