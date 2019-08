Stiftung des Schauspielers gibt fünf Millionen Dollar

DiCaprio ruft zu Spenden für Rettung des Amazonaswalds auf

Washington (AFP) - Der Hollywoodstar Leonardo DiCaprio hat zu Spenden für den Kampf gegen die verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet aufgerufen. "Nun ist die Zeit zum Handeln", schrieb der schon seit Längerem als Umweltaktivist tätige US-Schauspieler am Montag im Internetdienst Instagram. Den Appell verknüpfte er mit einer Luftaufnahme des brasilianischen Fotografen Victor Moriyama, die dichte Rauchschwaden über Regenwald zeigt.

Leonardo DiCaprio © AFP

DiCaprio rief konkret zu Spenden an einen Amazonas-Nothilfefonds seiner erst kürzlich gegründeten Stiftung Earth Alliance auf. Die Stiftung hatte vor einigen Tagen bekanntgegeben, zum Start des Fonds fünf Millionen Dollar (4,5 Millionen Euro) für den Schutz des Amazonaswaldes in Südamerika zu spenden. Die Gelder sollen an örtliche Organisationen fließen, welche die Brände bekämpfen, die betroffenen Gemeinden unterstützen und indigenen Völkern gehörendes Land schützen.

Die Brände vernichteten ein Ökosystem, das jedes Jahr Millionen von Tonnen Kohlendioxid absorbiere und "eines der besten Schutzsysteme des Planeten gegen die Klimakrise" sei, heißt es auf der Website von Earth Alliance. DiCaprio veröffentlichte in den vergangenen Tagen auf Instagram eine ganze Serie von Fotos des brennenden Amazonaswalds. "Dieses Inferno bedroht das Ökosystem des Regenwaldes und betrifft auch den gesamten Globus", schrieb der 44-Jährige.