Thailand will Eignung der Durian für die Weltraumküche testen

Die Stinkfrucht macht einen Ausflug ins All

Bangkok (AFP) - In Thailand ist sie in Aufzügen, Flugzeugen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln wegen ihres penetranten Geruchs verboten - dennoch will die thailändische Weltraumbehörde die Durian-Frucht ins Weltall bringen. "In Zukunft hätten wir gern, dass die Astronauten thailändisches Essen essen können", sagte ein Sprecher der thailändischen Weltraumbehörde am Freitag der Nachrichtenagentur AFP.

Durian-Verkäufer in Bangkok © AFP

Die Durian ist sehr populär in Thailand und gilt als "Königin der Früchte". Sie hat eine grüne, schuppenartige und stachlige Schale und fettes gelbes Fruchtfleisch. Ihr stark käseartiger Geruch hängt oft über Bangkoks Straßen und vielerorts werden die Spalten frisch aufgeschnittener Durianfrüchte verkauft.

Die Weltraumbehörde will bis Juli Durian in verschiedener Form ins All befördern. Dafür wird voraussichtlich eine US-Rakete genutzt. Die Frucht soll getrocknet, vakuumverpackt und nicht luftdicht verpackt sowie in einer Metalldose mit Reis auf die Reise ins All geschickt werden. Danach soll untersucht werden, wie sich ihr Geschmack außerhalb der Erdatmosphäre verändert.

Damit soll geklärt werden, ob sich die Durian, die mitunter als "Stinkfrucht" oder "Kotzfrucht" geschmäht wird, zum Verzehr im All eignet. 2008 hatte die erste südkoreanische Astronautin Yi So Yeon das koreanische Nationalgericht Kimchi - fermentierten, gewürzten Kohl - mit ins All genommen, um seine Eignung für die Weltraumküche zu testen.