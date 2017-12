Mann mit Schmerzen ins Krankenhaus gebracht

Dieb reißt Frau in Bremen Goldkette vom Hals und verschluckt Beute

Bremen (AFP) - Wohin mit der Beute? Ein junger Dieb hat in Bremen einer älteren Frau die Goldkette vom Hals gerissen und anschließend verschluckt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, überfiel der 18-Jährige die 66-Jährige am Samstagmittag und floh anschließend zu Fuß. Drei Männer beobachteten den Vorfall von einem Balkon aus, verfolgten den Täter und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Da die verschwundene Kette nicht gefunden werden konnte und der Dieb über Schmerzen im Oberkörper klagte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht und geröntgt - im Körper des Mannes lag die mutmaßliche Beute. Der 18-Jährige wurde festgenommen. Laut Polizei sollte abgewartet werden, bis die Beute "über den biologischen Weg" wieder zum Vorschein tritt.