Täter offenbar über Baugerüst auf Jugendstilgebäude gelangt

Diebe entwenden Teil der Blätter von Kuppel der Wiener Secession

Wien (AFP) - Diebe haben einige der goldenen Blätter von der Kuppel des Wiener Ausstellungshauses Secession entwendet. Wie die Polizei in der österreichischen Hauptstadt am Mittwoch mitteilte, gelangten die Täter in der Nacht zum Dienstag vermutlich über ein Baugerüst auf das Dach des Jugenstilgebäudes und stahlen ein halbes Dutzend Blätter.

Die berühmte Kuppel der Secession in Wien © AFP

Laut Secession-Sprecherin Karin Jaschke liegt der Materialwert der Blätter bei unter 1000 Euro pro Stück. Sie sind etwa 60 Zentimeter groß und bestehen aus goldbeschichtetem Stahl.

Die Kuppel der Secession ist eines der Wahrzeichen Wiens. Das 1897/98 errichtete Ausstellungsgebäude beherbergt Werke von Gustav Klimt und anderer Künstler aus der Vereinigung Secession. Die Blätter und Beeren des Kuppelschmucks wurden gerade erst restauriert und kehren derzeit wieder nach und nach auf ihren angestammten Platz zurück.