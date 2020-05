Polizei vermutet regelrechten "Ernteeinsatz" - Schaden von über zehntausend Euro

Diebe ernten komplettes Feld Artischocken in Baden-Württemberg ab

Mannheim (AFP) - In Baden-Württemberg haben Unbekannte ein ganzes Feld Artischocken abgeerntet. Der Landwirt habe den Diebstahl der mehr als 1500 Blütenstände am Donnerstagmorgen bemerkt, teilte die Polizei in Mannheim mit. Aufgrund der Menge sei davon auszugehen, dass sich mehrere Täter an der illegalen "Ernte" beteiligt hätten.

Artischiocken © AFP

Auch ein Fahrzeug müsse zum Einsatz gekommen sein, erklärten die Ermittler. Wann genau sich die Tat in der Gemeinde Hirschberg ereignete, ist nicht bekannt. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise auf entsprechende Aktivitäten auf den Feld. Der finanzielle Schaden durch den Diebstahl belief sich auf mehr als zehntausend Euro.