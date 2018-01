Kriminelle mit ungewöhnlicher Beute unerkannt geflohen

Diebe klauen Gebiss aus Auto

Ludwigshafen (AFP) - Ungewöhnliche Beute bei einem Autoaufbruch: Unbekannte haben aus einem Wagen in Ludwigshafen eine Box mit einer Zahnprothese gestohlen. Die Täter schlugen in der Nacht zum Donnerstag die Scheibe des geparkten Autos ein und machten sich dann mit der Beute aus dem Staub gemacht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Hintergründe des Falls sind noch unklar © AFP

Warum die Diebe es ausgerechnet auf das Gebiss abgesehen hatten, blieb zunächst offen. Die Polizei sucht nun Zeugen des rätselhaften Diebstahls.