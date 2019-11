Polizei sucht Hinweise nach Einbruch an Sportplatz in Wanne-Eickel

Diebe knacken drei Schlösser und flüchten mit Currywurstschneidegerät

Bochum (AFP) - Mit beträchtlichem Aufwand haben unbekannte Diebe im Ruhrgebiet ein Schneidegerät für Currywurst geklaut. Die Einbrecher knackten drei Schlösser auf einem Sportplatz in Wanne-Eickel und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zu einem Grillraum, wie die Polizei am Donnerstag in Bochum mitteilte.

Mit dem dort abgestellten Currywurstschneidegerät suchten sie anschließend das Weite. Die Kripo sucht nun Zeugen des Einbruchs.