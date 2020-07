Täter mit 2000 Kilo schwerer Beute unerkannt entkommen - 27.000 Euro Schaden

Diebe stehlen 2100 Meter Kupferkabel an Bahnstrecke in Aachen

Aachen (AFP) - Unbekannte Diebe haben an einer Bahnstrecke in Aachen 2,1 Kilometer Kupferkabel mit einem Gesamtgewicht von mehr als 2000 Kilogramm gestohlen. Bei dem am Dienstag entdeckten Diebstahl müssen die Täter sehr raffiniert und mit Sachverstand ans Werk gegangen sein, wie die Bundespolizei am Donnerstag in Aachen mitteilte.

Gleichwohl brachten sie sich selbst in Lebensgefahr: Die an einem Bahntunnel auf der Strecke zwischen Aachen und dem belgischen Lüttich gestohlenen Kabel befanden sich in der Nähe der Oberleitung, die mit 15.000 Volt betrieben wird. Den angerichteten Schaden bezifferten die Ordnungshüter mehr als 27.000 Euro. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und hofft auf Zeugenhinweise.